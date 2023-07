Nzola piace all’Inter ma può arrivare solo in un caso | ecco quale ? SM

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023)ed è nella lista dei giocatori su cui poter provare a puntare per l’attacco in vista della nuova stagione. SportMediaset, però, ha fatto sapere che il giocatore dello Spezia può approdare in casa nerazzurra solamente in un. ARRIVO IN UN? M’Balaè uno dei nomi che l’Inter ha scritto sul proprio taccuino per l’attacco. Secondo SportMediaset, però, Marotta e Ausilio andrebbero sull’attaccante dello Spezia solamente in. Tutto in questo senso dipenderebbe infatti dal futuro di Joaquin Correa. Se l’argentino dirà addio, allora si darà il via all’operazione per il classe 1996. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la ...