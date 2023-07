Nuovi aumenti in busta paga | da 1 200 a 3 000 euro | ecco a chi spettano

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 17 luglio 2023) Buone notizie per i lavoratori: arrivanodellache vanno da 1.200 a 3.000a chi. Sebbene l’Ocse abbia rilevato un ribasso del salario reale in Italia, con gli stipendi svalutati a causa dell’inflazione, arrivano notizie più positive direttamente dalla Camera dei Deputati, che ha aumentato lo stipendio per alcune categorie di lavoratori. Sfortunatamente, le categorie scelte potrebbero creare molte discussioni, viste le categorie scelte per ricevere l’aumento. Vediamo insieme di chi si tratta. Arrivano grossiinper queste categorie – ILoveTradingIl primo gruppo, votato all’unanimità, ad avere un aumento dello stipendio è quello dei presidenti dei nove gruppi parlamentari, a cui ...