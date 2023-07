Nuoto artistico | Fernando Díaz del Río Soto vince l’oro mondiale nel solo tecnico maschile

(Di lunedì 17 luglio 2023) Calato il sipario sulla Finale delin questi Mondiali di2023, orfani di Giorgio Minisini. Il Golden Boy, senza l’infortunio al ginocchio a precedere la rassegna iridata, sarebbe stato il favorito nella conquista del metallo più pregiato in questa prova. E’ spettato quindi allo spagnolodel Ríoimporsi con il punteggio di 224.5550, totalizzando negli elementi 128.3550 e nell’impressione artistica 96.2000. Bravo l’iberico a dare conferma delle sue qualità e a conre i giudici, che in questi giorni hanno assunto dei connotati quasi “malefici” per l’adozione del nuovo regolamento. Un sistema di valutazione volto a penalizzare in maniera importante ogni minima imperfezione. Alle ...

È una medaglia mai vista, quella delazzurro, in quanto ottenuta in una specialità olimpica, il doppio tecnico. Merito di Linda Cerruti, 29enne savonese, e Lucrezia Ruggiero, 23 anni, ...Proseguono poi le gare die tuffi, con le finali del sincro dal trampolino e dalla piattaforma che mettono in palio anche le carte olimpiche per Parigi 2024. Di seguito, il programma ...Susanna Pedotti non riesce a ripetere la splendida prestazione del singolo tecnico e non supera il preliminare del libero ai Mondiali didi Fukuoka 2023 . Ventunesimo posto per la 18enne milanese con con 122.6167 (37.0167 per gli elementi e 85.6000 per l'impressione artistica) e un po' di amaro in bocca. "Ho preso base ...

Giorgio Minisini e Fernando Diaz del Rio Soto. Sono loro i migliori atleti di nuoto artistico al mondo. Assente per infortunio il bicampione d’Europa a Roma 2022 Giorgio Minisini, il ventenne spagnolo ...Niente da fare per Susanna Pedotti nel preliminare del solo libero ai Mondiali 2023 di nuoto artistico. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka, in Giappone, l’azzurra ha provato a dare tutto in acqua dop ...