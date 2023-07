Nove mesi a piedi in Africa per scuotere le coscienze “I potenti escano dai palazzi e vengano qui”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Quando risponde al telefono è a pochi passi da Nyimba, piccolo villaggio nello Zambia Orientale. Leandro Bracco, 46 anni, sta attraversando l’in pellegrinaggio da fine marzo e il suo percorso continuerà fino a Natale. Cinquemila chilometri in tutto che iniziano dalla Tanzania, circa millesettecento già camminati. L’obiettivo è conoscere un continente senza gli occhiali da vista eurocentrici e occidentali, con una forte motivazione religiosa e personale alle spalle. Il progetto si chiama “AlimentiAMO la Speranza” e il viaggio attraversa sette Statini: Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Sud, Eswatini e Mozambico. “Vorrei smuovere lee raccogliere denaro perprogetti di carità in questi Stati”, racconta a ilFattoQuotidiano.it. Alcuni esempi sono la riqualificazione di ...

