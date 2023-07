Novak Djokovic | “Alcaraz | che qualità! Devo solo fare i complimenti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Era la finale numero 35 di un grande Slam perche avrebbe di certo voluto implementare il suo bottino di successi. Non è riuscito a farloper merito di un grandiosoche gli è succeduto sul trono di Wimbledon. Il serbo però ha volutoallo spagnolo per il match giocato e nel post partita ha fatto anche il punto sulla sua stagione. Queste dunque alcune delle parole diraccolte da Sky Sport: “Non è un buon pomeriggio per me ma voglioad. Che qualità quando hai dovuto servire per il match, ne sei uscito con colpi vincente quando dovevi chiudere! Pensavo che avrei avuto problemi con te ma sulla terra e sul cemento, non sull’erba ma ...