Nottetempo “spunta” un centro di accoglienza al Torrino Insorge la Lega

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma – “Subito una valutazione sull’idoneità della struttura e del luogo con una interrogazione e l’invio della nota agli organi competenti . Una verifica immediata e la valutazione sull’ idoneità del luogo e della struttura sarà chiesta per ildiimmigrati di aperto di notte a Torrirno-Mezzocammino, all’insaputa dei residenti e sembra senza nessuna comunicazione ai vertici amministrativi e politici delle istituzioni locali, Regione, Roma Capitale e IX Municipio”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato dal GruppoConsiliare e il Coordinamento del Municipio Roma Eur. “Le preventive azioni di verifica, controllo e sicurezza della struttura, oltre a quelle amministrative in genere disposte dalle dagli enti locali sono venute meno” si legge ancora. “A seguito della tragedia che ha visto investito un ...