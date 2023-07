Nordio vassallo non piace più a Meloni Giustizia | il realismo gli costa la riforma

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 17 luglio 2023) La carica ministeriale del Guardasigilli è stata voluta esplicitamente dalla premier e con lei quindi chesi rapporta in merito al programma. Da quando è diventato ministro, però,deve avere purtroppo per lui dimenticato la fondamentale frase che il politico francese Talleyrand rivolgeva ai suoi impiegati al ministero degli Esteri: “surtout, pas trop de zèle” e cioè “soprattutto, non troppo zelo” nonpiù a TESTO Segui su affaritaliani.it