“Nordio parla troppo | non doveva essere ministro della Giustizia Concorso per mafia? Ha detto una cazzata” | le parole di Alemanno a La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) “a ruota libera e questo è un problema. Quella posizione sulesterno in associazione mafiosa non esiste proprio, quella è unadie così va chiamata“. Così a In Onda Estate (La7) Gianni, ex sindaco di Roma e attualmente fautore di un progetto politico inclusivo di tutte le sigle di destra sociale, commenta lepronunciate dal Guardiasigilli Carlosulesterno in associazione mafiosa. E rincara, aggiungendo anche la sua contrarietà alle limitazioni sulle intercettazioni: “non era ilmigliore, lo sarebbe stato Mantovano sicuramente. Un ...