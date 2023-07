Non basta la violenza; ci vuole anche la morbosità

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 luglio 2023) Siamo alle solite: si spergiura solidarietà alle donne vittime dima, all’atto pratico, le prime indiziate di un comportamento quantomeno ‘agevolatore’ sono sempre loro. Vuoi perché indossavano jeans troppo stretti – come sostenne la Cassazione nel 1999 – o perché troppo poco avvenenti – come nella discussa pronuncia della Corte d’Appello di Ancona del 2017– o per altre amenità del genere che si registrano nel bestiario della giurisprudenza. Pur tralasciando discorsi su un clima ‘’tossico intriso di machismo” di cui parla la segretaria del Partito Democratico, a tutt’oggi la tentazione di passare ai raggi X la vittima - e non già il carnefice - continua a farsi largo, scoraggiando le denunce, se il rischio della donna è poi quello di vedersi esporre alla gogna mediatica. E’ successo, da ultimo, per la giovane milanese che accusa il terzogenito del Presidente ...