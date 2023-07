No! Questo video non mostra una rivolta in Spagna contro l’Unione europea mentre «in TV parlano di Zelensky»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 luglio 2023) Circola un reel in cui vieneta una piazza stracolma di cittadini spagnoli. Secondo la descrizione contenuta all’interno, si tratterebbe di unain«in TVdi». Si tratta dell’ennesimodatato e decontestualizzato, spinto ulteriormente dalla presunta censura dei media che preferirebbero parlare dell’Ucraina. Per chi ha fretta Non c’è alcun risdi una recente manifestazione o di unadel genere in. Le ricerche ci portano a una manifestazioneil Governo Sanchez tenutasi nel mese di gennaio 2023. Analisi Ecco uno dei post dove viene condiviso ...