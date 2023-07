Nintendo e Illumination al lavoro sui film di Luigi e The Legend of Zelda?

(Di lunedì 17 luglio 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, lo studio starebbe sviluppando unsue uno su. Secondo un nuovo rumor,starebbe lavorando a un paio di nuovid'animazione cone sarebbero legati a Theof. Dopo il grande successo di Super Mario Bros. Ilal box-office quest'anno, è apparso subito chiaro cheavrebbe cercato di espandere questo franchise cinematografico appena iniziato. A proposito, su queste pagine potete recuperare la recensione di Super Mario. L'indiscrezione in questione proviene da Zippo, che in passato aveva già svelato alcuni scoop su. Secondo quanto rivelato nel loro ultimo blog, ...

E sono sempre più insistenti le voci di corridoio che racconterebbero del presunto interesse da parte didi collaborare ancora insieme e realizzare nuovi prodotti d'...I dettagli del film Nell'adattamento animato, prodotto da, del videogioco cult Super Mario Bros. Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor - Joy , la star ...- Il film targato, tratto dal celebre videogioco(prossimamente). E ancora il grande cinema italiano, con il documentario su Gigi Riva Nel nostro cielo un rombo di tuono (già ...

Nintendo ed Illumination vorrebbero realizzare film su Luigi e Zelda ... ComingSoon.it

Nintendo starebbe lavorando a quattro progetti per il cinema, incluso uno spin-off su Luigi e un film su The Legend of Zelda.Secondo nuove voci di corridoio, Nintendo ed Illumination vorrebbero realizzare quattro nuovi film insieme: tra i focus scelti sia Luigi che Zelda.