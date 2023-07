News Uomini e Donne | Pinuccia torna in una nuova veste | ecco quale!

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 17 luglio 2023)Della Giovanna, l’arzilla vecchietta che ha conquistato il cuore degli spettatori di, ha fatto una sorprendente dichiarazione: desiderare nel noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, a differenza della sua precedente partecipazione come dama,ha in mente un ruolo completamente diverso. L’ex concorrente ha lanciato un appello a Maria De Filippi, sperando di avere l’opportunità di esibirsi come cantante sul palco del programma., il sogno musicale diDella Giovanna, intervistata da L’Informatore Vigevanese, ha rivelato di aver scritto il suo primo singolo insieme ad Angela, una persona che lei ammirava per le sue serate ...