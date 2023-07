Neoplasie del sangue | Gnocchi Novartis | “Partire dall’ ascolto dei pazienti”

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Il progetto ‘Connessioni di vita’ nascedel bisogno del paziente che chiedeva di migliorare il rapporto di comunicazione durante la visita con il proprio clinico” di riferimento, “ma anche di migliorare quel rapporto di comunicazione che aveva all’interno della propria famiglia, con i propri cari o con chi se ne prendeva cura, il caregiver”. Lo spiega Chiara, Country Communication & Patient Engagement HeadItalia, a proposito del progetto ‘Connessioni di vita. La guida per le interazioni che fanno bene’, la prima analisi neurometrica sulle interazioni che iconmieloproliferative croniche e leucemia mieloide cronica vivono con i loro medici, familiari e amici, promossa da, in collaborazione con ...

...e gravi malattie: cardiovascolari, metaboliche e neurodegenerative. La frequenza degli stili di vita scorretti s'innalza con l'avanzare dell'età, proprio quando il rischio di cancro...... attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche , le leucemie, i linfomi, il mieloma e altresangue. Presidente di questa associazione è una ...... "Stiamo parlando diche riguardano i melanociti: cellule che producono melanina (pigmento che protegge dagli effetti dannosisole) in cui si possono sviluppare i tumori melanomi; ...

Passo avanti nella cura di pazienti per cui non esiste una terapia risolutiva. Si potrà comprendere con anticipo l'evoluzione delle neoplasie. La dottoressa Manfredini: "Interventi sempre più personal ...