Naufrago per 2 mesi insieme al suo cane | l' avventura di un australiano che somiglia a Cast Away

(Di lunedì 17 luglio 2023) Come in, il celebre film con Tom Hanks nel ruolo di un. E' la storia di Tim Shaddock, marinaiodi 51 anni che,al suo, è stato salvato dopo duepassati ...

Ilha dichiarato di aver superato una prova molto difficile e ora desidera solo riposare e gustare del buon cibo dopo essere statocosì tanto tempo in mare, sempre con il cane Bella al ...Come in Cast Away, il celebre film con Tom Hanks nel ruolo di un. E' la storia di Tim Shaddock, marinaio australiano di 51 anni che, insieme al suo cane, è ... programmando di navigare...'Tim Shaddock', ha risposto il, 'sono australiano'. Come è sopravvissuto L'ex informatico ... ha detto, 'ho solo bisogno di riposo e di buon cibo perché sono stato solo in maremolto tempo.

Naufrago per due mesi con il suo cane Bella nel Pacifico: l'avventura dei sopravvissuti come nel film "Cast A… La Stampa

Elisabetta Canalis e Melissa Satta nuotano in un mare d’amore in Sardegna con Georgian Cimpeanu e Matteo Berrettini.Tim Shaddock e il suo cane Bella erano partiti in aprile con un catamarano da La Paz, programmando di navigare per circa 6 mila chilometri prima di gettare l'ancora nella Polinesia ...