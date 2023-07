Nato globale La sfida dell’alleanza post-Vilnius secondo Jean

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’annuale Summitdisi è concluso quasi come da copione, cioè senza particolari decisioni o, se si vuole, con un successo simile al precedente vertice di Madrid del 2022. Le decisioni erano state prese in anticipo. Sicuramente anche con la “svolta” di Erdogan sull’entrata della Svezia nell’Alleanza. Il “furbo” venditore di tappeti l’aveva anticipata, consegnando a Zelensky cinque dei capi militari ucraini della Azov. Aveva promesso a Putin di trattenerli in Turchia, ma ha dimostrato di essere consapevole dell’indebolimento del padrone o ex-padrone del Cremlino e dell’esigenza di andare d’accordo con l’Occidente, date le disperate condizioni dell’economia turca. Tutti si sono allineati con entusiasmo, più o meno sincero, agli orientamenti espressi dagli Usa prima della riunione. In particolare, l’Alleanza Transatlantica ha confermato il ...

...Tunisia hanno firmato un memorandum d'intesa per l'avvio di un "partenariato strategico e" ... che all'inizio della settimana ha sbloccato la candidatura della Svezia all'adesione alla, è ...nel 1965 a Camagüey, a Cuba, vanta una produzione musicale che trascende le categorie e le barriere di genere, testimoniata anche dai circa 20 album come leader. Il suo linguaggio jazz......di una crisi alimentare. Le cause della guerra in Ucraina: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia, Ucraina e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della. ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Putin: 'Useremo le bombe a grappolo se lo fa Kiev'. LIVE ...Il vertice di Vilnius ha ricalcato la liturgia della Guerra Fredda, ma senza gli ideali che sostenevano i due schieramenti. Ora il rischio è di vedere l’avversario solo come male assoluto da sradicare ...