Nations League Volley Maschile | De Giorgi sceglie gli Azzurri per le Finals

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma – Al termine del collegiale di Firenze, il commissario tecnico Ferdinando Deha definito la lista dei 14che prenderanno parte allediballin programma a Danzica, in Polonia, dal 19 al 23 luglio. L’Italia affronterà mercoledì 19 alle 20.00 l’Argentina nei Quarti di Finale, squadra già affrontata in VNL nella gara d’esordio in Canada. La partenza per Danzica è prevista per il primo pomeriggio di oggi dall’aeroporto di Pisa. I 14 convocati: Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi. Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Fabrizio Gironi, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla Lo ...

In particolare, nella stagione dei grandi eventi sportivi: 3tra calcio e volley: dopo le UEFAFinals di calcio vinte dalla Spagna e con l'Italia terza classificata,da ...Si è da poco conclusa la fase a gironi con gli azzurri che si sono meritatamente qualificati ai quarti di finale di Volleyball! I nostri azzurri hanno disputato partite di altissimo livello, soprattutto contro il Brasile (vinta 3 - 1) e l'ultima contro il Giappone (vinta 3 - 1). Adesso l'Italia ai quarti di ...

