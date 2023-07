sempre più vicina al parto . L'ex di Uomini e Donne si sta preparando per la nascita della sua 'carciofina', la bambina che avrà dal compagno Andrea Zelletta , ma della quale la ...e le prime contrazioni: 'Sono andata nel panico'. Poi fa una confessione hot Belen cancella tutte le foto di Stefano De Martino da Instagram, tranne una. Ecco il commento La replica ...... guarda chi c'era a Mykonos MAMMA AD AGOSTO Fotogallery -, gravidanza social

Natalia Paragoni e le prime contrazioni: «Sono andata nel panico». Poi fa una confessione hot leggo.it

Fin da quando è rimasta incinta Natalia Paragoni non ha perso occasione per raccontare ai suoi fan le gioie e i dolori della gravidanza e, ora che il parto è sempre più vicino, ha confessato di esser ...Immobile in Arabia Saudita Ciro lascia gli auguri per la moglie su Instagram, con cui è sposato dal 2014. Ecco cosa ha detto ...