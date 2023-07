Napoli | il calendario delle amichevoli estive | programma | avversarie | orari

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ilcampione d’Italia è già al lavoro per difendere il tricolore appuntatosi sul petto la scorsa stagione. Lo fa con un nuovo allenatore, Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti, e probabilmente senza Kim Min-jae, il miglior difensore dello scorso campionato, ma gli azzurri vogliono comunque continuare a sognare in grande. La squadra di Aurelio De Laurentiis si è già recata a Dimaro per la prima parte del ritiro precampionato, dove si svolgeranno le prime due. La prima sarà il prossimo 20 luglio contro la selezione locale dell’Anaune Val di Non alle ore 18.00, mentre il prossimo 24 luglio si giocherà contro la Spal. Ilproseguirà la propria preparazione a Castel di Sangro, come fa ormai da anni. Al momento si conoscono soltanto le datesuccessive, che si ...