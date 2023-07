Napoli | Garcia | «Osimhen? Con De Laurentiis ci siamo trovati sull’ambizione Il sostituto di Kim…»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Rudi, allenatore del, ha parlato al termine della terza giornata di allenamenti nel ritiro di Dimaro-Folgarida Rudi, allenatore del, ha parlato al termine della terza giornata di allenamenti nel ritiro di Dimaro-Folgarida. RASPADORI – «Quando si fa un pasto non si mette un solo ingrediente: ci vuole tutto e Raspadori è un ingrediente che fa gol». CAMPIONATO – «Io sono una persona che ama la logica, se una squadra gioca molte volte bene, ha possibilità tante volte di vincere le partite e vogliamo fare questo».KIM – «Come difensori centrali abbiamo Juan Jesus, Rrahmani e Ostigard che sono ottimi giocatori. Questi li abbiamo in casa e non si muovono. Poi se postrovare un quarto che abbia qualità da titolare, ben venga, altrimenti ne ...

È la serata del primo evento per il Napoli a Dimaro, è la serata in cui due calciatori e Rudi Garcia incontrano i tifosi e rispondono alle loro domande. Ecco le parole di Pierluigi Gollini: EMOZIONI SCUDETTO - 'Il primo sogno quando...' È la serata del primo evento per il Napoli a Dimaro, è la serata in cui due calciatori e Rudi Garcia incontrano i tifosi e rispondono alle loro domande. Ecco le parole di Juan Jesus: EMOZIONI SCUDETTO - 'Aver vinto lo scudetto per noi...' È la serata del primo evento per il Napoli a Dimaro, è la serata in cui due calciatori e Rudi Garcia incontrano i tifosi e rispondono alle loro domande. Ecco le parole di neotecnico azzurro: LE AMBIZIONI - 'Ambizioni Quando fai un...'

Prende la parola Rudi Garcia a Dimaro. L’allenatore del Napoli ha risposto su Victor Osimhen e non solo dal palco, dove si trovava con Gollini e Juan Jesus. Ecco le sue dichiarazioni tra campo e merca ...Intercederà con De Laurentiis per far restare Osimhen a Napoli Rudi Garcia ha così risposto a questa domanda rivoltagli da un tifoso ...