Napoli | Faraoni in stand-by | Garcia studia Zanoli

(Di lunedì 17 luglio 2023) La nuova squadra di Rudiha bisogno di trovare un vice Di Lorenzo che sia all’altezza del suo ruolo, dopo che Bartosz Bereszynski non ha per niente convinto nel corso della sua seconda parte di stagione giocata con la maglia del. Gli azzurri avrebbero quindi pensato a Davidecome occasione di mercato da sfruttare per regalare al capitano dei partenopei un degno secondo. Col tempo ilavrebbe anche raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona, dopo aver trovato l’intesa con Davideche avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in azzurro. Tuttavia, in questo momento ilavrebbe congelato la trattativa bloccando il giocatore, visto che aservirebbe il tempo necessario per giudicare Alessandro ...

- Aria pesante, bafuogno, mare grigio e piccioni scurrili allo chalet di Mergellina di ... Però arriva, interrompe Pasquale Pazienza giornalista on - line. Un acquisto d'Egitto, protesta ...Però arriva, interrompe Pasquale Pazienza giornalista on - line. Un acquisto d'Egitto , protesta don Peppino parcheggiatore allusivo. Campioni d'Italia siamo nelle ultime pagine dei giornali ...Garcia in conferenza stampa ha fatto chiarezza sul mercato del. Osimhen è contento di ... In arrivo pure, mentre Kim nonostante i ritardi nei pagamenti dal Bayern è ormai destinato ...

Gazzetta - Il Napoli ha congelato l'affare Faraoni: la situazione CalcioNapoli24

