Napoli | Faraoni è il nuovo vice-Di Lorenzo Un napoletano ha detto ‘no’ ad Aurelio De Laurentiis

- Aria pesante, bafuogno, mare grigio e piccioni scurrili allo chalet di Mergellina di ... Però arriva, interrompe Pasquale Pazienza giornalista on - line. Un acquisto d'Egitto, protesta ...Però arriva, interrompe Pasquale Pazienza giornalista on - line. Un acquisto d'Egitto , protesta don Peppino parcheggiatore allusivo. Campioni d'Italia siamo nelle ultime pagine dei giornali ...Garcia in conferenza stampa ha fatto chiarezza sul mercato del. Osimhen è contento di ... In arrivo pure, mentre Kim nonostante i ritardi nei pagamenti dal Bayern è ormai destinato ...

Gazzetta - Il Napoli ha congelato l'affare Faraoni: la situazione CalcioNapoli24

Congelato l'arrivo di Davide Faraoni: Garcia vuole valutare Zanoli nel ruolo di vice-Di Lorenzo. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Premesso che la Primavera è retrocessa, e dun ...Esuberi e meno. Giovani e meno. Il mercato del Napoli ha qualche nodo da sciogliere e il nuovo ds, Mauro Meluso, sta cominciando ...