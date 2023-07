Napoli dello scudetto smantellato | Se ne vanno altri due | tam tam impazzito

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Secondo il CorriereSport c'è tensione sul rinnovo tra Zielinski e Lozano e il. E anche quella legata a Osimhen è una situazione delicata e complessa. Victor viene valutato 200 milioni per la cessione e ha un contratto in scadenza nel 2025, ma non riesce a trovare la quadra con i partenopei. Lozano, intanto, è già in ritiro, mentre il nigeriano e il collega polacco sono attesi martedì, tutto dipende dai voli e da singole eccezioni sempre possibili, proprio come Kvara. Che non ha problemi di tempo, cioè di anni avendo un contratto fino al 2027, ma la sua storia è relativa a un mini prolungamento di una stagione con ritocco. De Laurentiis chiaro su Lozano: “no" a cominciare la stagione in scadenza Intanto il nuovo d.s. Mauro Meluso parla di essere appena arrivato e che “valuteremo piano piano ogni cosa con il presidente, ...