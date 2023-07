Napoli | chi è Claudio Turi | Rudi Garcia l’ha chiamato a Dimaro a 18 anni per le sue grandi qualità

Sul territorio L'intero plenum del Consiglio superiore della magistratura, dopo aver visitato le sedi di Catanzaro,e Bari, è stato a Brescia, per ascoltare dalla voce diil sistema ...Abbiamo a cuore la tua privacy... in uscita perproviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio. Sempre sulla A1 Milano -, per consentire lavori ...

Napoli, il ds Meluso si presenta: «Chi vince deve restare al top. E non ho mai tifato Juventus» Corriere della Sera

“Meluso-Garcia, che sfida!” Walter Novellino è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Per Meluso e Garcia sarà una bella sfida, nella vita si cambia se ..."Sono al porto di Napoli. Temperatura 46 gradi e guardate qui che casino di gente che c'è per imbarcarsi. Mi verrebbe voglia di prendere un bel treno e tornare a Roma. Mamma mia: 46 gradi. Come dicono ...