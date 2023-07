Napoli | centauro “contromano” spacca il naso a tassista che glielo fa notare

(Di lunedì 17 luglio 2023)aggredito dache procede. L’uomo è stato soccorso e medicato con una frattura al. Per lui una prognosi di 30 giorni.ila unchefaSiamo in via Pasquale Scura, traversa di via Toledo, zona Quartieri Spagnoli. Venerdì mattina un62enne L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

...in prognosi riservata Cronaca [ 16/07/2023 ] Lecce, primo allenamento a Folgaria Sport ... Carnevale, originario di Caserta, è un prodotto del vivaio del, è un classe 2004, ha vestito la ......San Lorenzo e i carabinieri del nucleo operativo della compagniacentro notano un uomo a bordo di uno scooter mentre passa in piazzetta Volturno. Le scena dura pochi secondi, ilsi ...... hanno disposto l'immediato trasferimento in codice rosso all'ospedale del Mare di. Pare ... probabilmente, ad una distrazione del giovanepurtroppo rivelatasi fatale. Tantissimi i ...

Napoli: tassista aggredito da un centauro in contromano finisce in ospedale Ottopagine

Rimprovera un motociclista in contromano mettendo in pericolo l'incolumità delle persone: tassista di 62 anni è stato aggredito a Napoli.Venerdì mattina un tassista 62enne che procedeva con la propria auto in via Pasquale Scura ha incrociato un motociclista che procedeva speditamente ...