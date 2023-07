(Di lunedì 17 luglio 2023)è sempre stata molto riservata perriguarda la sua vita sentimentale, ma di recente èto un amanteche ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco di chi si tratta: èlei. Sono ormai sette anni che, l’attrice romana che nel 1990 arrivò a conquistare un David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film Piccoli Equivoci, vive nell’anonimato. Dopo aver recitato nella serie TV del 2016 Matrimoni e altre follie, e aver ricoperto dei ruoli minori a teatro e in un paio di film usciti nel 2022 e nel 2023 (ma passati pressoché inosservati), laè scomparsa dai radar dello showbiz italiano. Non si sa molto sulla sua attuale ...

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306) Ex Fausto Brizzi dirige una commedia corale con Claudio Bisio,e Alessandro Gassmann. La ricomparsa degli ex mette in crisi il rapporto di ...Intanto si allunga l'elenco di testimoni: Gabriel Garko, Adua Del Vesco,, Eva Grimaldi, Massimiliano Morra, Manuela Arcuri, Patrizia Marrocco, Barbara D'Urso sfilano in tribunale. ...Un cast stellare con Stefania Sandrelli, Virna Lisi, Giuliana De Sio,, Eva Grimaldi e Garko. La fiction va in onda per tre stagione registrando un successo pazzesco con più di 6 milioni ...

Nancy Brilli, spunta l'amante clamoroso: è famoso quanto lei Lineadiretta24

Rosanna Lambertucci, a 77 anni, ha sposato Mario Di Cosmo. La cerimonia è andata in scena in chiesa a Sabaudia, con lo scambio delle promesse alla presenza di pochi intimi. Poi la sera un party esager ...Ero libera, e non lo sapevo. Avevo passato tanto di quel tempo a scontrarmi coi miei genitori, racconta Alba, a sentirmi dire che non valevo niente, che ero capace solo a renderli infelici, che ormai.