My Home My Destiny | anticipazioni trama 18 luglio | Zeynep cambia idea sul matrimonio

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ecco ledelladi MyMy, che tornerà martedì 182023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5. MyMytorna domani, martedì 182023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman -, la nuova soap turca ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì. MyMy: riassunto della puntata del 17ha accettato la proposta didi Mehdi e lui, per quanto ancora non riesca a crederci, ha comunicato la buona notizia alla ...