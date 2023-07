MY HOME MY DESTINY | ANTICIPAZIONI PUNTATE 17-21 LUGLIO 2023 | I PREPARATIVI DEL MATRIMONIO TRA MEHDI E ZEYNEP

(Di lunedì 17 luglio 2023) MyMye trame dal 17 al 21, della soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 15:45. Serie tratta da un romanzo basato su una vicenda realmente accadutaè una ragazza di umili origini che da bambina è stata adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto und’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica ditornerà nella sua vita. La protagonista è Demet Ozdemir. PUNTATA DEL 17ha accettato la proposta didi, il quale si ...

Nuovo appuntamento oggi lunedì 17 luglio 2023 , con la soap turca MyMy. Nella puntata odierna Zeynep ha accettato la proposta di matrimonio di Mehdi, ma lui si chiede il motivo che possa spingere una donna così bella e intelligente ad accettare di ...Le anticipazioni turche MyMyrivelano che assisteremo presto a un 'quadrilatero' amoroso pericoloso, che vedrà protagonisti Zeynep e Mehdi . Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella nuova soap turca di Canale 5. My ...Le Anticipazioni della puntata di MyMyin onda su Canale5 il 18 luglio 2023 , alle ore 15.45 , ci rivelano che Zeynep cambierà idea . La ragazza, con già l'abito da sposa addosso , comunicherà a Mehdi di non voler procedere ...

“My home my destiny”, le anticipazioni: un matrimonio all’improvviso… Tv Sorrisi e Canzoni

Le anticipazioni turche sulla soap opera My home my destiny raccontano che Benal scopre che aspetta un bambino da Mehdi ...