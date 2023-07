My Home My Destiny | Anticipazioni Puntata del 18 luglio 2023 | Zeynep sposa Mehdi ma un' ombra oscura si abbatte su di lei!

Le Anticipazioni della puntata di MyMyin onda su Canale5 il 18 luglio 2023 , alle ore 15.45 , ci rivelano che Zeynep cambierà idea . La ragazza, con già l'abito da sposa addosso , comunicherà a Mehdi di non voler procedere ...Credits photo: @Mediaset Le anticipazioni di MyMy, la nuova serie turca di Canale5 in onda nel pomeriggio da lunedì al venerdì alle 15:45. Le trame sono relative alla settimana che va dal 17 al 21 luglio 2023 . Tratta da un romanzo, ...MyMytorna domani, martedì 18 luglio 2023 , alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già ...

“My home my destiny”, le trame dal 17 al 21 luglio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Noi ve l'avevamo detto: state attenti a Benal (Incinur Sevimli) perché riserverà tantissime sorprese, non del tutto positive. È ciò che accadrà nelle ...