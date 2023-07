My Home My Destiny | anticipazioni 18 luglio | Zeynep e Mehdi si sposano | ma un ospite sgradito si presenta alla cerimonia

(Di lunedì 17 luglio 2023) MyMy18: dopo tanti, crescenti problemi, perarriva il grande giorno del matrimonio, ma gli auspici non sono certo dei migliori. Anche perché arriva qualcuno che certo gli sposi non si aspettano! Poi la protagonista scopre qualcosa di spiacevole sul marito. Cerchiamo di vederci chiaro! MyMy18sempre più dubbiosa e i parenti disempre più ostiliha accettato la proposta di matrimonio di(chiesta dsua famiglia ai genitori naturali di lei) e i due si sono fidanzati, ma la ragazza è sempre meno convinta del passo da ...

Le Anticipazioni della puntata di MyMyin onda su Canale5 il 18 luglio 2023 , alle ore 15.45 , ci rivelano che Zeynep cambierà idea . La ragazza, con già l'abito da sposa addosso , comunicherà a Mehdi di non voler procedere ...

“My home my destiny”, le trame dal 17 al 21 luglio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Noi ve l'avevamo detto: state attenti a Benal (Incinur Sevimli) perché riserverà tantissime sorprese, non del tutto positive. È ciò che accadrà nelle ...