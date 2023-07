Mutui | la soluzione per le coppie senza lavoro stabile e senza tanti soldi | era ora

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 17 luglio 2023) Leprecarie non hanno alcuna possibilità di accedere a un mutuo? Non proprio, ecco qual è la strategia da seguire per ottenerlo. Le banche, si sa, concedono ia fronte di certezze e garanzie economiche da parte dei richiedenti. Pertanto uned uno stipendio fisso rappresentano i primi requisiti richiesti, insieme all’età anagrafica e ad altri elementi economicamente rilevanti., possono accendere un mutuo? (ilovetrading.it)Ma è proprio vero che a una coppiaunsia sempre preclusa la possibilità di ottenere un mutuo? Non proprio, anche per i precari vi è un modo per accedervi: ovvero fare ...