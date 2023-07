Mutui altissimi | rinegoziare è la soluzione ai problemi? Quando lo scoprirai non vorrai crederci

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 17 luglio 2023) Come risolvere il problema di un mutuo troppo alto? Con la rinegoziazione? Non sempre questa è laadatta. La rinegoziazione del mutuo vuol dire modificare le condizioni del contratto che si è stipulato con la banca che lo ha versato. E’ utile, diverse circostanze, modificano le condizioni iniziali. La negoziazione del mutuo è vantaggiosa perché a costo zero e risulta essere un’opportunità che la Banca offre per evitare di perdere il cliente che potrebbe decidere per una surroga. Come cambiare la rata del mutuo- Ilovetrading.itPer fare richiesta di rinegoziazione basta solo una raccomandata A/R da inoltrare direttamente alla Banca. Si devono segnalare gli elementi modificati per i quali si vuole cambiare il contratto. La Banca, ovviamente, non è obbligata a modificare il mutuo e così, si deve provare con un’altra Banca e chiedere una ...