Mulattieri | «L’Inter mi ha voluto fortemente Sassuolo importante»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023) Samuelesi è presentato aldopo il suo arrivo dal. Ai canali ufficiali del club neroverde, l’attaccante ha fatto il punto sul suo arrivo in nerazzurro e sulla sua carriera fino al passaggio al club emiliano. CARRIERA – Queste le parole di Samuelesulla sua carriera, fino all’arrivo alnell’operazione che ha portato Frattesi al: «Sono andato alperché mi hannoquindi è stata una scelta facile per me. Dopo la Primavera ho iniziato ad andare in prestito e ora sono arrivato qui al, non ci ho pensato due volte ad accettare. Dopo l’esperienza in Primavera ho deciso di andare al Volendam perché avevo fatto bene, avevo richieste in Italia ...