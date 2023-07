Mucche aggrediscono turisti all' Alpe di Siusi | due feriti

(Di lunedì 17 luglio 2023) Disavventura per un gruppo diche è stato aggredito da alcune. E’ successo nel territorio dell'didove il bestiame, in stato di agitazione, ha aggredito prima una donna bellunese di 40 anni, rimasta ferita al torace, poi anche un turista trentino che ha tentato di soccorrerla.

L'animale stava infatti passeggiando assieme a una famiglia, ma non aveva il guinzaglio: quando sono passati vicino allequest'ultime avrebbero reagito, nervose. E se la sarebbero presa non ...Una famiglia con un cane senza guinzaglio sarebbe passata vicino allee queste, innervosite, avrebbero reagito. Ad essere attaccati dalle, però non è stata la famiglia col cane che nel ...Una testimone ha spiegato, ai microfoni di Rai Alto Adige, che a fare innervosire lepotrebbe essere stato un cane condotto senza guinzaglio. Gli escursionisti sono stati attaccati mentre ...

Un gruppo di turisti è stato aggredito da alcune mucche sull'Alpe di Siusi, in Alto Adige. Il bestiame in stato di agitazione ha aggredito una donna bellunese di 40 anni che è stata ferita al torace.