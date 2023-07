MotoGP | svelato il più grande problema della Honda | povero Marquez | non ci sono più dubbi

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 17 luglio 2023) Imbrigliato in una situazione difficile il pilota spagnolo, sta accadendo proprio questo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laè una disciplina che richiede precisione, velocità e resistenza, tutte qualità che Marcha sempre dimostrato con il suo talento eccezionale sul circuito. Talento che pare tangibile anche in questa stagione, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.