MotoGP e Superbike | è l’El Dorado della Ducati Un dominio contemporaneo in entrambi i Mondiali non si era mai visto

(Di lunedì 17 luglio 2023) Come ben sappiamo,sta dominando la. Nelle prime tre posizioni, e in cinque delle prime sei, troviamo piloti dotati di una Desmosedici. Non a caso stanno arrivando triplette a grappoli e, talvolta, si è addirittura andati oltre, saturando le prime cinque posizioni. Se ampliamo lo sguardo alla, ci si renderà conto di come la situazione non sia poi così dissimile, seppur con dinamiche differenti. D’altronde la categoria si è tramutata in un one-man-show di Alvaro Bautista esua Panigale V4 R. Insomma, siamo a metà luglio, ma dubbi sul fatto che l’azienda bolognese possa vincerei titoli ce ne sono pochi. Il fatto merita di essere rimarcato, perché non ha alcun precedente nella storia. È già capitato di vedere una Casa fare ‘Cappotto’, imponendosi sia tra i prototipi ...

FOTOGALLERY ©Motorsport.com %s Foto rimanentiIannone story: dalla sentenza al possibile ... 'Sto lavorando per tornare in pista in, ci sono delle buone possibilità, ma per adesso mi ...O inovviamente e laddove pensavo fosse più facile capire tutto il pacchetto moto e gomme. Lanegli ultimi anni è cambiata e fare il salto nelle derivate di serie è più complicato, ...La domenica dia Imola si è svolta in un caldo atroce, che ha convinto la direzione gara ad accorciare Gara 2 da diciannove a quindici giri. Una vera prova di abilità ha atteso i piloti nelle due corse di ...

Andrea Iannone: "Ho buone possibilità di tornare nel 2024 in Superbike". VIDEO Sky Sport

Se il 2022 si è rivelato essere uno dei Mondiali più tirati in assoluto, con un’incredibile rimonta di Bagnaia su Quartararo, il 2023 è incominciato in tutt’altro modo ...La MotoGp ha annunciato una novità nelle qualifiche, che entrerà in vigore già a partire dal prossimo Gran Premio, in programma a Silverstone il 6 agosto.