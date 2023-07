MotoGP | cambia il regolamento a Mondiale in corso! La novità | Ducati era contraria…

(Di lunedì 17 luglio 2023) In attesa che la stagione dellariparta ufficialmente con il Gran Premio di Gran Bretagna del 6 agosto a Silverstone, arriva una importantecomunicata da Dorna.nuovamente, infatti, il format del fine settimana di gara. Dopo che sin dall’avvio del campionato (Gran Premio di Portogallo) avevamo assistito all’inserimento delle Sprint Race, a partire dalla ripartenza delsarà il format del weekend a essere modificato. Andiamo con ordine. Fino al Gran Premio di Olanda di fine giugno, la classe regina vedeva due turni di prove libere nella giornata di venerdì (la prima sessione di 45 minuti, la seconda di 60) che, combinando i rispettivi tempi, andavano a decidere quali erano i 10 piloti che potevano già iniziare a pensare alla Q2 delle qualifiche del sabato. Alcuni team (non ...

Introdotta una sessione di 60’ il venerdì pomeriggio per l’accesso alla Q2, mentre il resto del weekend rimarrà sostanzialmente invariato ...Alyoska Costantino | Il nuovo format dei fine settimana del Motomondiale 2023 aveva lasciato qualche perplessità dopo la prima parte di stagione ed oggi, a ...