“Motivi personali” Si dimette il vicesindaco di Pomezia

(Di lunedì 17 luglio 2023)– “Perstrettamentesi è dimesso ildi, Luisa Bonfiglio”. A darne notizia il capogruppo della Lega, Fabrizio Salvitti. La decisione, maturata per sopraggiunti impegni di natura squisitamente personale, è stata comunicata via Pec ieri, domenica 16 luglio 2023. Ora il sindaco Veronica Felici dovrà “ridisegnare” la squadra assessorile. “Prendo atto della decisione – ha detto il capogruppo della Lega, Salvitti – e sono rammaricato per l’impossibilità di Luisa Bonfiglio a proseguire nel tempo l’incarico assunto. Capisco e rispetto però le motivazioni, ringraziandola per il lavoro svolto fino ad oggi, comunque prezioso. Ora ci attiveremo per un nome che possa essere efficace nell’impegno per la crescita di”. Il ...

... un vecchio paio di jeans, scarpe da tennis" Jane Birkin Ci sono mille, più o meno razionali,...borsa che fosse al tempo stesso pratica ed elegante per contenere tutti i suoi effettie ...... anche se le sue preferenze politichenon coincidono con la destra, egli cerca di ... Certo se la maggioranza dovesse entrare in affanno perche potranno essere esterni o interni il peso ......per futilipresso una discoteca di via Salvatore Girardi a Casamicciola Terme, pertanto erano stati denunciati per rissa; inoltre, uno di essi era stato denunciato anche per lesioni...

Lecce, permesso a Persson: l'attaccante in Svezia per motivi personali Sportitalia

Francesco Loffredo non guiderà più la Castiglionese. Il tecnico ha lasciato per motivi personali e il prossimo campionato di Terza categoria sarà affidato a Matteo Rosselli, castiglionese doc, con un ...Prime novità in casa Buldog Lucrezia con alcuni movimenti nell’organigramma dirigenziale. Saluta il ds Cesare Lotito, dopo tre anni importanti che lascia per motivi personali, ed entrano nella compagi ...