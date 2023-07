Mosca | colpito ponte di Crimea | due morti e traffico interrotto Gentiloni | l’Ue aumenti fondi per la transizione green

(Di lunedì 17 luglio 2023) Esplosioni sono state segnalate nella notte suldi, con un bilancio di almeno duee due feriti. Via libera degli Usa all’addestramento dei piloti ucraini sugli F-16. Putin minaccia di usare le bombe a grappolo se lo farà Zelensky. Scade oggi l’accordo-Kiev sul grano, su cui si attende l’ok al rinnovo da parte del Cremlino. Siglato a Cartagine il Memorandum d’intesa Ue-Tunisia sui migranti. A firmarlo la Von der Leyen, la Meloni, il premier nederlandese Rutte e il presidente tunisino Saied. Quest’ultimo ha attaccato le ong, accusandole di fake news per danneggiare Tunisi.

ha aumentato il numero di navi portamissili Kalibr in servizio nel Mar Nero. Non è da escludere un attacco su Odessa. A Luhansk missili Storm Shadow a lungo raggio hannola base della ......l'esplosione non ha danneggiato i supporti del ponte e che solo il manto stradale è stato. ...ha minacciato più volte di ritirarsi dall'intesa, voluta per stabilizzare i prezzi ed evitare ...Un'infrastruttura già nel mirino di Kiev: nell'ottobre scorso, infatti, già era statocon ...ha parlato fin da subito di "un'emergenza" non precisata "nell'area del 145esimo supporto ...

Mosca, colpito ponte di Crimea: due morti e traffico interrotto ... Il Sole 24 ORE

Kiev rigetta le accuse di Mosca di un suo coinvolgimento nel tentato assassinio di due importanti giornalisti russi. Mychaylo Podolyak, consigliere della presidenza ucraina, afferma che Margarita Simo ...Il punto militare 512 | I servizi segreti dell’Fsb hanno annunciato di aver sventato un attentato da parte degli ucraini contro due note giornaliste. L’operazione doveva essere portata a termine da un ...