Insomma: almeno per qualche giorno, la Roma sarà l'unica destinazione possibile per. Non a caso il procuratore, Juanma Lopez, stamattina sbarcherà in città per sistemare i dettagli dell'...Lui non sie non parla, nessuno lo conosce. Potrebbe essere tranquillamente una visita di ...o Scamacca Preferirei, ma ho parlato con Berta e loro comunque lo vendono, non lo ...Insomma: almeno per qualche giorno, la Roma sarà l'unica destinazione possibile per. Non a caso il procuratore, Juanma Lopez, stamattina sbarcherà in città per sistemare i dettagli dell'...

Morata si espone: "Sì, voglio la Roma". L'agente sarà oggi in città Corriere dello Sport

Alvaro ha stretto un patto con Mourinho e Dybala. L'Atletico potrebbe aprire al prestito con obbligo di riscatto nel 2024 ...L’attaccante ha scelto il suo futuro. Nonostante il forte interesse del Milan, il giocatore ha deciso di trasferirsi alla Roma.