Morata-Inter | OK i primi contatti! La richiesta dell’Atletico Madrid

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’si porta avanti per Alvaro, tant’è che nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con giocatore e Atletico. Situazione in divenire CONTATTI ? Alvaroè uno dei nomi papabili per rafforzare l’attacco dell’. Come riferisce Matteo Moretto, giornalista di Relevo, il giocatore ha aperto al club nerazzurro.contatti importanti tra i due club. Laè di 20 milioni di euro. L’, oltre all’esperienza di, ha messo nel mirino anche il giovane dell’Arsenal Folarin Balogun.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...