Morata | Inter in vantaggio sulla concorrenza Il motivo – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023) Alvaroè uno dei primi obiettivi per l’attacco dell’, inrispetto alla. Ilè chiaro, lo spiega Tuttosport. CORSA – Alvaroè l’attaccante di fama europea ed esperienzanazionale al caso di una squadra che vuole vincere lo Scudetto, ossia l’. Baccin, Ausilio e Marotta devono colmare il vuoto lasciato da Romelu Lukaku, il primo nome è quello dello spagnolo su cui ci sono già Roma e Juventus.è perfetto nel giocare in profondità, permetterebbe inserimenti dei centrocampisti come Davide Frattesi. Il contratto dell’ex bianconero non è stato depositato e non è attiva la clausola da 20 milioni, ma in generale il calciatore è in rottura con l’Atletico Madrid. Per il suo acquisto ...