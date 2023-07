Morata il nome che scalda più Inzaghi | ma Inter non in pole ? CdS

(Di lunedì 17 luglio 2023) Alvaroè finito sul taccuino dell’dopo il mancato ritorno di Lukaku. Lo spagnolo piace per la sua esperienza,necessita di sicurezze ESPERIENZA ?nella lista dell’per il dopo Romelu Lukaku. Lo spagnolo piace soprattutto a Simone, un po’ preoccupato dopo il nulla di fatto per l’attaccante belga. In attacco, il tecnico piacentino vuole una punta che dia sicurezze e che conosca anche la Serie A: lo spagnolo è il preferito. Ma l’non è avanti. Anzi, sul giocatore c’è fortissima la Roma, che potrebbe anche chiudere la faccenda nei prossimi giorni. Con l’Atletico Madrid vige un patto tra gentiluomini che permetterà all’ex Juventus di liberarsi a 12 milioni di euro. Il suo agente, Andrea Berta, è atteso a Roma per parlare con ...

Mou aspetta, e spera di avereper la prima amichevole portoghese col Braga. Lo Special One ha messo con prepotenza ildell'ex juventino in cima alla lista. Questo non vuol dire chiudere ...... dall'altra l'Inter starebbe pensando seriamente acome possibile sostituto di Lukaku , con ... Non è l'uniconell'agenda dei nerazzurri, ma è una possibilità concreta, data anche la ...... il primo riguarda il fatto di avere due attaccanti debuttanti in Serie A (l'altro è Thuram) - e non a caso nel mazzo ci sono due certezze comee Nzola - , il secondo riguarda la giovane età ...

Mercato Roma, Morata primo nome ma l’affaire Lukaku cambia tutto: il punto Calcio in Pillole

Buongiorno a tutti dalla redazione di CIP – Calcio in Pillole, che vi porta, come ogni mattina, in prima pagina! Alla scoperta delle aperture dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, Lunedì ...Dopo il voltafaccia di Lukaku, l’Inter studia i nomi per rimpiazzarlo. Duello con Milan per Taremi, mentre la Juve deve cedere Vlahovic per l’assalto al belga ...