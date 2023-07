Mondiali tuffi | Avs | “Commenti sessisti in tv | Vigilanza convochi direttore Rai Sport”

(Di lunedì 17 luglio 2023) La richiesta di De Cristofaro, capogruppo Verdi in Senato e componente della Commissione diRai: "Sospendere i telecronisti accusati dai telespettatori" “La Commissione parlamentare diRaiimmediatamente ildi RaiIacopo Volpi e sospenda i due telecronisti Rai accusati dai telespettatori die razzisti durante la telecronaca della finale deidifemminile e maschile andati in onda questa mattina su Rai Play 2. Caso analogo è avvenuto qualche settimana fa a Skye l’azienda ha sospeso i commentatori protagonisti divolgari ein diretta dopo il Gran Premio di Formula 1. Mi aspetto dalla Rai ...

Mondiali di nuoto, gara di tuffi: commenti sessisti, razzisti e body shaming dei telecronisti Rai. Il precedente di ... la Repubblica

"Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa La si…". "La si tocca". "La si pizzica". "Si la do". "È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne s ...