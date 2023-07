Mondiali | pallanuoto | il Settebello vince all’esordio | battuta la Francia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Fukuoka – Ilscende in acqua e rompe il ghiaccio aidi Fukuoka. E’ unadei grandi che si nuota in gara e allora l’Italia dimostra di essere migliore esulla. Gli Azzurri conquistano la partita dell’esordio per 13-6 e prosegue il cammino nelle eliminatorie. Come riporta la nota di federnuoto.it ‘I transalpini durano metà partita, fino all’ultimo vantaggio, sul 5-4 a 2’59 del secondo tempo. Poi il devastante parziale di 7-1 dell’Italia che sterilizza il match e spegne ogni velleità dellaa secco per tredici minuti. Quaterna di Fondelli, premiato mvp, e difesa in grado di difendere 8 inferiorità su undici concesse’. La prossima partita dei vicecampioniazzurri sarà contro il Canada. Quest’ultima ha sconfitto la ...

Napoli . Al Mondiale di nuoto in corso di svolgimento a Fukuoka in Giappone è stata una giornata speciale per la Napoli della. Esordio vincente per il Settebello di Sandro Campagna che ha battuto la Francia per 13 - 6. In acqua due partenopei come Vincenzo Renzuto Iodice ed Alessandro Velotto tornato dopo una ...Ci sono voluti probabilmente alcuni minuti di troppo prima che il Settebello trovasse le giuste misure nella vasca di Fukuoka, ma l'esordio mondiale della squadra azzurra del CT Sandro Campagna si ...MASCHILE: RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMAMASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARI: IL REGOLAMENTO, COME FUNZIONANO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

LIVE Italia-Francia, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: alle 6.30 tocca al Settebello OA Sport

La giornata inaugurale della ventesima edizione dei Mondiali di pallanuoto maschili, in corso di svolgimento presso il Marine Messe Fukuoka Hall B, si ...La XX° edizione dei Campionati mondiali di nuoto si svolge dal 14 al 30 luglio 2023 a Fukuoka, in Giappone. In programma tutte le discipline acquatiche: ...