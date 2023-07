Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tuffi | Bertocchi-Pellacani bronzo nel sincro Programma di oggi 17 luglio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il Settebello batte la Francia. Dove vedere le gare in tv Chiaraed Elenamedaglia dineldal trampolino aididi scena a(Giappone). Il duo azzurro, che ha strappato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ha totalizzato 285.99 punti. Oro alla Cina con Yani Chang-Yiwen Chen (341.94), argento alla Gran Bretagna con Scarlett Mew Jensen-Yasmin Harper (296.58). Esordio vincente per il Settebello aididi scena a(Giappone). Gli azzurri, vice campioni iridati in carica, hanno battuto per 13-6 la Francia. Ipotecati i quarti di finale. Dalle 12.30 alle 14artistico – Finale ...

Bronzo per l'Italia aidiin Giappone nel tuffi dal trampolini nella specialità tre metri sincro femminile. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi tirano fuori dal cilindro il colpo di classe e si prendono in un ...Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino aidi2023 di scena a Fukuoka (Giappone). Il duo azzurro, che ha strappato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ha totalizzato 285.99 punti. Oro alla Cina con Yani Chang - Yiwen Chen (...Pellacani sesta, lacrime Bertocchidi Fukuoka al via: la Pellacani, Bertocchi, Pedotti e Duo in finale Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 17 luglio - 10:01

Mondiali di nuoto Fukuoka 2023: programma del 17 luglio e gli italiani in gara Quotidiano Sportivo

Per le azzurre scatta il pass olimpico dai tre metri, a coronamento di una finale "galactica" che ha aperto il programma pomeridiano della seconda giornata dei Mondiali di Fukuoka, in svolgimento alla ...(Adnkronos) – Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka (Giappone). Il duo azzurro, che ha strappato il pass per le ...