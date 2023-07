Mondiali | nuoto artistico | Susanna Pedotti è ventunesima nel libero

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 luglio 2023) Fukuoka – Con il nuovo regolamento non c’è nulla di scontato. Al minimo errore sei fuori., la diciottenne che ha debuttato a Fukuoka con il quinto posto mondiale nel singolo tecnico, non concede il bis nele si ferma al ventunesimo posto del preliminare con 122.6167 (37.0167 per gli elementi e 85.6000 per l’impressione artistica) e un po’ di amaro in bocca. “Con queste nuove regole è così – spiega il direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo – L’obiettivo è quello di entrare in finale, anche rischiando un po’ perché dopo si può decidere di alleggerire o meno la routine.è giovane e promettente. Le servirà come esperienza. Appena rientriamo in Italia, facciamo un piccolo collegiale e poi partiamo con la Nazionale giovanile per gli Europei juniores in ...