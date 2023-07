Mondiali Fukuoka 2023 | tuffi | Timbretti Gugiu e Giovannini ottavi nel sincro dalla piattaforma

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si chiude con l’ottava posizione la finale del duo Eduard Cristiane Riccardonelaidi. Una buona prestazione per la coppia azzurra, che è riuscita a fare meglio rispetto all’eliminatoria andata in scena nella notte italiana. Non c’erano obiettivamente speranze di medaglie e di pass olimpico per i nostri. La qualificazione per Parigi la ottengono le tre nazioni salite sul podio: la Cina che ha dominato con 477.75 davanti all’Ucraina con 439.32 e al Messico con 434.16. Delusione per la Gran Bretagna, che resta fuori dalle prime tre e dovrà cercare il pass per Parigi il prossimo anno a Doha. GLI ITALIANI IN GARA OGGI I RISULTATI DI OGGI IL PROGRAMMA DEI ...