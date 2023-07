Mondiali Fukuoka 2023 | pallanuoto | il Settebello parte con una vittoria per 13-6 ai danni della Francia

La diretta testuale live di Italia - Francia , partita valevole per il gruppo B di pallanuoto maschile deidi2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Dopo la giornata dedicata alla pallanuoto femminile, si apre anche il torneo maschile. ...Elena Bertocchi e Chiara Pellacani sono in finale nel sincro dai 3 metri aidi2023 e andranno a caccia di una medaglia e di un pass olimpico per Parigi. Il duo azzurro alla Perfectural Pool della città nipponica trovano un ottimo sesto posto nelle ...Tutto pronto per la finale del sincro dalla piattaforma 10m maschile di tuffi deidi2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Gli azzurri Eduard Cristian Timbretti Gugiu e Riccardo Giovannini proveranno a ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Ruggiero e Cerruti argento nell'artistico duo tecnico Adnkronos

FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di Fukuoka. In chiusura della terza giornata dei Mondiali delle discipline acquatiche in Giappone, Linda Cerruti e ...Dominio di Yani Chang/Yiwen Chen nei preliminari del sincro 3 metri femminile ai Mondiali 2023 di tuffi. A Fukuoka, in Giappone, le due cinesi hanno regalato spettacolo e hanno chiuso al primo posto c ...