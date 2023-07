Mondiali Fukuoka 2023 | nuoto artistico | Pedotti 21esima e fuori dalla finale nel solo libero

(Di lunedì 17 luglio 2023) Susannanon riesce a ripetere la splendida prestazione del singolo tecnico e non supera il preliminare delaididi. Ventunesimo posto per la 18enne milanese con con 122.6167 (37.0167 per gli elementi e 85.6000 per l’impressione artistica) e un po’ di amaro in bocca. “Ho preso base mark perché non ho finito bene le rotazioni – commenta la singolista, reduce dal quinto posto di due giorni fa – però nel farle ho pensato a tutto. Questo è il mio esercizio, l’ho eseguito altre volte e sempre meglio. Si vede che doveva andare così. Mi tengo stretto il quinto posto nella routine tecnica e sono comunque contenta di questa esperienza, dell’opportunità che mi ha dato la Federazione e orgogliosa di aver rappresentato l’Italia ...

Acerenza 4° e Paltrinieri 5° nella 10 km: esclusi da podio e pass olimpico Afp Le azzurre Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti hanno conquistato la medaglia d'argento aidi nuoto a2023 ...Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero conquistano l'argento a, nel duo tecnico del nuoto artistico dei Campionatidegli sport acquatici ritornati in Giappone, 22 anni dopo l'ultima volta. La coppia azzurra ha nuotato sul tema della Fenice con ...(GIAPPONE) - Arriva la prima medaglia per l'Italia aidi. In chiusura della terza giornata deidelle discipline acquatiche in Giappone, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, la nuova coppia del doppio azzurro, conquistano una ...

Mondiali di Fukuoka: le 10 rivali del SettebelloWaterpolo Development World Waterpolo Development World

Di Redazione Sport A Fukuoka Bertocchi prende male la rincorsa e sbaglia nella gara dal trampolino da un metro. Finisce in lacrime: «Mi tremavano le gambe, ero troppo nervosa»… Leggi ...Palcoscenico mondiale per Lisa Angiolini, di scena in questi giorni con la nazionale ai campionati di nuoto in Giappone. La manifestazione, in fase di svolgimento sino al 30 luglio a Fukuoka, mette in ...