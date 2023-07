Mondiali Fukuoka 2023 | denuncia sui social per la telecronaca Rai | “Commenti sessisti e stereotipati”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) Unasuiè partita questa mattina relativamente al commento RAI del duo composto dal telecronista Lorenzo Leonarduzzi e da Massimiliano Mazzucchi al commento tecnico, impegnati suidi. Un utente – che ha inviato segnalazione via pec alla RAI – ha segnalato diversiritenuti decisamente inopportuni per stereotipi e sessismo utilizzati mentre era in onda la diretta sul canale Rai Play 2 della finale del sincro femminile dai 3 metri. Lo stesso telecronista già in passato era stato al centro di polemiche per un’altra sua uscita durante un rally. Io la PEC alla Rai l'ho scritta davvero perché ci sono dei limiti e credo che oggi siano stati ripetutamente superati. #pic.twitter.com/0nFuEAJ09K — D? ...